Bugünkü canlı Micron Technology qiyməti 231.13 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MUON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MUON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Micron Technology Logosu

Micron Technology qiyməti(MUON)

1 MUON / USD Canlı Qiyməti:

$231,13
$231,13$231,13
+2,46%1D
USD
Micron Technology (MUON) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:44:06 (UTC+8)

Micron Technology (MUON) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 221,18
$ 221,18$ 221,18
24 saat Aşağı
$ 231,19
$ 231,19$ 231,19
24 saat Yüksək

$ 221,18
$ 221,18$ 221,18

$ 231,19
$ 231,19$ 231,19

$ 232,00655613035653
$ 232,00655613035653$ 232,00655613035653

$ 117,45321659889592
$ 117,45321659889592$ 117,45321659889592

+0,32%

+2,46%

+11,00%

+11,00%

Micron Technology (MUON) canlı qiyməti $ 231,13. MUON son 24 saat ərzində ən aşağı $ 221,18 və ən yüksək $ 231,19 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MUON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 232,00655613035653, ən aşağı qiyməti isə $ 117,45321659889592 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MUON son bir saat ərzində +0,32%, 24 saat ərzində +2,46% və son 7 gündə isə +11,00% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Micron Technology (MUON) Bazar Məlumatları

No.1926

$ 1,70M
$ 1,70M$ 1,70M

$ 55,72K
$ 55,72K$ 55,72K

$ 1,70M
$ 1,70M$ 1,70M

7,36K
7,36K 7,36K

7.363,38565366
7.363,38565366 7.363,38565366

ETH

Micron Technology üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,70M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 55,72K təşkil edir. MUON üzrə dövriyyədə olan təklif 7,36K, ümumi təklif isə 7363.38565366 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,70M təşkil edir.

Micron Technology (MUON) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Micron Technology qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +5,5493+2,46%
30 Gün$ +64,49+38,70%
60 Gün$ +131,13+131,13%
90 Gün$ +131,13+131,13%
Bugünkü Micron Technology Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün MUON $ +5,5493 (+2,46%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Micron Technology 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +64,49 (+38,70%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Micron Technology 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə MUON $ +131,13 (+131,13%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Micron Technology 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +131,13 (+131,13%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Micron Technology (MUON) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Micron Technology Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Micron Technology (MUON) Nədir?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Micron Technology MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Micron Technology investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- MUON steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Micron Technology haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Micron Technology satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Micron Technology Qiymət Proqnozu (USD)

Micron Technology (MUON) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Micron Technology (MUON) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Micron Technology üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Micron Technology qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Micron Technology (MUON) Tokenomikası

Micron Technology (MUON) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MUON tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Micron Technology (MUON) necə alınır?

Necə Micron Technology alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Micron Technology Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

MUON Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Micron Technology(MUON) / VND
6.082.185,95
1 Micron Technology(MUON) / AUD
A$351,3176
1 Micron Technology(MUON) / GBP
173,3475
1 Micron Technology(MUON) / EUR
198,7718
1 Micron Technology(MUON) / USD
$231,13
1 Micron Technology(MUON) / MYR
RM968,4347
1 Micron Technology(MUON) / TRY
9.712,0826
1 Micron Technology(MUON) / JPY
¥35.362,89
1 Micron Technology(MUON) / ARS
ARS$332.559,0892
1 Micron Technology(MUON) / RUB
18.476,5322
1 Micron Technology(MUON) / INR
20.482,7406
1 Micron Technology(MUON) / IDR
Rp3.789.015,7872
1 Micron Technology(MUON) / PHP
13.574,2649
1 Micron Technology(MUON) / EGP
￡E.10.916,2699
1 Micron Technology(MUON) / BRL
R$1.243,4794
1 Micron Technology(MUON) / CAD
C$321,2707
1 Micron Technology(MUON) / BDT
28.257,9538
1 Micron Technology(MUON) / NGN
334.484,4021
1 Micron Technology(MUON) / COP
$895.850,6348
1 Micron Technology(MUON) / ZAR
R.3.986,9925
1 Micron Technology(MUON) / UAH
9.705,1487
1 Micron Technology(MUON) / TZS
T.Sh.567.886,41
1 Micron Technology(MUON) / VES
Bs51.079,73
1 Micron Technology(MUON) / CLP
$217.724,46
1 Micron Technology(MUON) / PKR
Rs65.215,6408
1 Micron Technology(MUON) / KZT
122.614,465
1 Micron Technology(MUON) / THB
฿7.465,499
1 Micron Technology(MUON) / TWD
NT$7.102,6249
1 Micron Technology(MUON) / AED
د.إ848,2471
1 Micron Technology(MUON) / CHF
Fr184,904
1 Micron Technology(MUON) / HKD
HK$1.793,5688
1 Micron Technology(MUON) / AMD
֏88.485,8092
1 Micron Technology(MUON) / MAD
.د.م2.140,2638
1 Micron Technology(MUON) / MXN
$4.280,5276
1 Micron Technology(MUON) / SAR
ريال866,7375
1 Micron Technology(MUON) / ETB
Br35.536,2375
1 Micron Technology(MUON) / KES
KSh29.859,6847
1 Micron Technology(MUON) / JOD
د.أ163,87117
1 Micron Technology(MUON) / PLN
845,9358
1 Micron Technology(MUON) / RON
лв1.014,6607
1 Micron Technology(MUON) / SEK
kr2.179,5559
1 Micron Technology(MUON) / BGN
лв390,6097
1 Micron Technology(MUON) / HUF
Ft77.560,2941
1 Micron Technology(MUON) / CZK
4.858,3526
1 Micron Technology(MUON) / KWD
د.ك70,72578
1 Micron Technology(MUON) / ILS
751,1725
1 Micron Technology(MUON) / BOB
Bs1.597,1083
1 Micron Technology(MUON) / AZN
392,921
1 Micron Technology(MUON) / TJS
SM2.126,396
1 Micron Technology(MUON) / GEL
626,3623
1 Micron Technology(MUON) / AOA
Kz211.851,4467
1 Micron Technology(MUON) / BHD
.د.ب86,90488
1 Micron Technology(MUON) / BMD
$231,13
1 Micron Technology(MUON) / DKK
kr1.490,7885
1 Micron Technology(MUON) / HNL
L6.069,4738
1 Micron Technology(MUON) / MUR
10.511,7924
1 Micron Technology(MUON) / NAD
$3.980,0586
1 Micron Technology(MUON) / NOK
kr2.322,8565
1 Micron Technology(MUON) / NZD
$402,1662
1 Micron Technology(MUON) / PAB
B/.231,13
1 Micron Technology(MUON) / PGK
K975,3686
1 Micron Technology(MUON) / QAR
ر.ق841,3132
1 Micron Technology(MUON) / RSD
дин.23.399,6012
1 Micron Technology(MUON) / UZS
soʻm2.784.698,1547
1 Micron Technology(MUON) / ALL
L19.329,4019
1 Micron Technology(MUON) / ANG
ƒ413,7227
1 Micron Technology(MUON) / AWG
ƒ416,034
1 Micron Technology(MUON) / BBD
$462,26
1 Micron Technology(MUON) / BAM
KM388,2984
1 Micron Technology(MUON) / BIF
Fr683.682,54
1 Micron Technology(MUON) / BND
$300,469
1 Micron Technology(MUON) / BSD
$231,13
1 Micron Technology(MUON) / JMD
$36.955,3757
1 Micron Technology(MUON) / KHR
928.231,9478
1 Micron Technology(MUON) / KMF
Fr97.767,99
1 Micron Technology(MUON) / LAK
5.024.565,1169
1 Micron Technology(MUON) / LKR
රු70.358,2833
1 Micron Technology(MUON) / MDL
L3.901,4744
1 Micron Technology(MUON) / MGA
Ar1.036.456,259
1 Micron Technology(MUON) / MOP
P1.849,04
1 Micron Technology(MUON) / MVR
3.536,289
1 Micron Technology(MUON) / MWK
MK401.267,1043
1 Micron Technology(MUON) / MZN
MT14.769,207
1 Micron Technology(MUON) / NPR
रु32.788,1018
1 Micron Technology(MUON) / PYG
1.639.173,96
1 Micron Technology(MUON) / RWF
Fr335.369,63
1 Micron Technology(MUON) / SBD
$1.902,1999
1 Micron Technology(MUON) / SCR
3.254,3104
1 Micron Technology(MUON) / SRD
$8.956,2875
1 Micron Technology(MUON) / SVC
$2.022,3875
1 Micron Technology(MUON) / SZL
L3.980,0586
1 Micron Technology(MUON) / TMT
m808,955
1 Micron Technology(MUON) / TND
د.ت679,05994
1 Micron Technology(MUON) / TTD
$1.564,7501
1 Micron Technology(MUON) / UGX
Sh805.256,92
1 Micron Technology(MUON) / XAF
Fr130.819,58
1 Micron Technology(MUON) / XCD
$624,051
1 Micron Technology(MUON) / XOF
Fr130.819,58
1 Micron Technology(MUON) / XPF
Fr23.806,39
1 Micron Technology(MUON) / BWP
P3.097,142
1 Micron Technology(MUON) / BZD
$464,5713
1 Micron Technology(MUON) / CVE
$21.985,0856
1 Micron Technology(MUON) / DJF
Fr40.910,01
1 Micron Technology(MUON) / DOP
$14.831,6121
1 Micron Technology(MUON) / DZD
د.ج30.039,9661
1 Micron Technology(MUON) / FJD
$522,3538
1 Micron Technology(MUON) / GNF
Fr2.009.675,35
1 Micron Technology(MUON) / GTQ
Q1.770,4558
1 Micron Technology(MUON) / GYD
$48.382,4429
1 Micron Technology(MUON) / ISK
kr28.891,25

Micron Technology Mənbəyi

Micron Technology haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi Micron Technology Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Micron Technology Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Micron Technology (MUON) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MUON qiyməti 231,13 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MUON / USD cari qiyməti nədir?
MUON / USD cari qiyməti $ 231,13 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Micron Technology üçün bazar dəyəri nədir?
MUON üçün bazar dəyəri $ 1,70M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MUON aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MUON aktivinin dövriyyədə olan təklifi 7,36K USD təşkil edir.
MUON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MUON ATH qiyməti olan 232,00655613035653 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MUON qiyməti (ATL) nədir?
MUON ATL qiyməti olan 117,45321659889592 USD dəyərinə endi.
MUON ticarət həcmi nədir?
MUON üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 55,72K USD.
MUON bu il daha da yüksələcək?
MUON bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MUON qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:44:06 (UTC+8)

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

