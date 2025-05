PHA

Phala Network tackles the issue of trust in the computation cloud. By organizing a decentralized network of computation nodes around the world, it offers high-performance services without relying on any cloud vendor. Phala workers run the programs in Secure Enclaves, a privacy technology already embedded into modern processors, enabling versatile and confidential execution. Together, this creates the infrastructure for a powerful, secure, and scalable trustless computing cloud.

SıralamaNo.338

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)3.17%

Dövriyyə Təklifi796,388,715.6354725

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat1,000,000,000

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi2019-09-01 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi1.40939628,2021-05-15

Ən Aşağı Qiymət0.07072015218418083,2022-10-13

İctimai BlokçeynETH

Sektor

