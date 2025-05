LDO

Lido DAO is a community that builds liquid staking service for Ethereum. Lido allows users to earn staking rewards without locking assets or maintaining staking infrastructure. Staking with Lido is primed to start along with Phase 0 of Ethereum 2.0.

AdLDO

SıralamaNo.91

Bazar Dəyəri$0,00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0,00

Bazar Payı0.0002%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)10,44%

Dövriyyə Təklifi897 847 242,0441473

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat1 000 000 000

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi18.619755462245035,2021-11-16

Ən Aşağı Qiymət0.4060299707730653,2022-06-18

İctimai BlokçeynETH

Sektor

Sosial Media

