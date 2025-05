DEEP

DeepBook is a next-generation decentralized central limit order book (CLOB) built on Sui. DeepBook leverages Sui's parallel execution, sub-second latency, and low transaction fees to bring a highly performant, laser-fast on-chain exchange.

SıralamaNo.111

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı0.0001%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.85%

Dövriyyə Təklifi3,151,000,000

Maksimum Təklif10,000,000,000

Ümumi Təchizat10,000,000,000

Dövriyyə Faizi0.3151%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.34355096308425953,2025-01-19

Ən Aşağı Qiymət0.010748527064621403,2024-10-14

İctimai BlokçeynSUI

