RUNE

THORChain is a cross-chain liquidity protocol that allows any asset to be swapped for another in decentralised liquidity pools. THORChain’s first platform is BEPSwap which will allow Binance Chain token holders to swap and stake any BEP2 asset.

AdRUNE

SıralamaNo.101

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı0.0002%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)57.38%

Dövriyyə Təklifi351,471,964

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat425,570,877

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi2020-04-01 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət0.038 USDT

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi21.26140054,2021-05-19

Ən Aşağı Qiymət0.00793864363964,2019-09-27

İctimai BlokçeynRUNE

TəqdimatTHORChain is a cross-chain liquidity protocol that allows any asset to be swapped for another in decentralised liquidity pools. THORChain’s first platform is BEPSwap which will allow Binance Chain token holders to swap and stake any BEP2 asset.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.