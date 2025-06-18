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سعر Yield Optimizer USD (YOUSD) المباشر لليوم هو USD 1.014 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر YOUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Yield Optimizer USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Yield Optimizer USD خلال اليوم هو +0.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Yield Optimizer USD (YOUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Yield Optimizer USD مقابل USD هو $ +0.00018789 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Yield Optimizer USD مقابل USD هو $ +0.0071170632 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Yield Optimizer USD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Yield Optimizer USD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00018789 +0.02% 30 يوم $ +0.0071170632 +0.70% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Yield Optimizer USD (YOUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Yield Optimizer USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.014$ 1.014 $ 1.014 24 ساعة مرتفع $ 1.014$ 1.014 $ 1.014 عالية طوال الوقت $ 1.014$ 1.014 $ 1.014 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) +0.02% تغير السعر (7 أيام) +0.19%

معلومات سوق Yield Optimizer USD (YOUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: