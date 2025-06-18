سعر Yield Optimizer USD (YOUSD)
سعر Yield Optimizer USD (YOUSD) المباشر لليوم هو USD 1.014. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر YOUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Yield Optimizer USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Yield Optimizer USD خلال اليوم هو +0.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Yield Optimizer USD مقابل USD هو $ +0.00018789 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Yield Optimizer USD مقابل USD هو $ +0.0071170632 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Yield Optimizer USD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Yield Optimizer USD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00018789
|+0.02%
|30 يوم
|$ +0.0071170632
|+0.70%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Yield Optimizer USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
0.00%
+0.02%
+0.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
YO is your secure multi-chain yield optimizer, continuously rebalancing to deliver the best risk-adjusted yield in DeFi. YO tracks the best yield across DeFi protocols and chains so your assets are always in the right place. YO algorithms generate optimized yield by balancing risk and reward, powered by Exponential.fi’s trusted ratings. YO continuously reallocates your assets across DeFi chains and protocols to maximize yield.
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