سعر Whale Intel (WINT)
سعر Whale Intel (WINT) المباشر لليوم هو USD 0.00312886. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 598.81K. يتم تحديث سعر WINT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Whale Intel الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Whale Intel خلال اليوم هو -10.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 193.96M
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خلال اليوم، كان سعر Whale Intel مقابل USD هو $ -0.000359984807613551 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Whale Intel مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Whale Intel مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Whale Intel مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000359984807613551
|-10.31%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Whale Intel: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+5.47%
-10.31%
-47.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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