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سعر Whale Intel (WINT) المباشر لليوم هو USD 0.00312886 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 598.81K . يتم تحديث سعر WINT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Whale Intel الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Whale Intel خلال اليوم هو -10.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 193.96M

أداء سعر Whale Intel (WINT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Whale Intel مقابل USD هو $ -0.000359984807613551 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Whale Intel مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Whale Intel مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Whale Intel مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000359984807613551 -10.31% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Whale Intel (WINT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Whale Intel: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00281667$ 0.00281667 $ 0.00281667 24 ساعة مرتفع $ 0.00365768$ 0.00365768 $ 0.00365768 عالية طوال الوقت $ 0.019375$ 0.019375 $ 0.019375 تغير السعر (1 ساعة) +5.47% تغير السعر (1يوم) -10.31% تغير السعر (7 أيام) -47.26%

معلومات سوق Whale Intel (WINT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: