توكنوميكس Whale Intel (WINT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Whale Intel (WINT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Whale Intel (WINT) WhaleIntel.AI | AI-Powered Smart Money Tracker Track what matters on-chain. WhaleIntel is a token-gated intelligence terminal built for serious traders, funds, and protocols. It tracks what the smart money is investing in, where capital is flowing, and how it evolves over time. 🎲 Highlights & Innovations Full coverage of the Virtuals Ecosystem

Genesis Tracking: Track any and every project launch and how allocations flow across wallets.

Virgen Tracking: Follow user behavior across blocks, their activity, their claims, and their token movements. Follow the smart money with our proprietary algorithm and get early alpha on participation trends. الموقع الرسمي: https://whaleintel.ai/ اشتر WINT الآن!

توكنوميكس Whale Intel (WINT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Whale Intel (WINT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 242.49K $ 242.49K $ 242.49K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 276.54M $ 276.54M $ 276.54M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 876.88K $ 876.88K $ 876.88K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.019375 $ 0.019375 $ 0.019375 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00087688 $ 0.00087688 $ 0.00087688 معرفة المزيد عن سعر Whale Intel (WINT)

توكنوميكس Whale Intel (WINT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Whale Intel (WINT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WINT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WINT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WINT، استكشف السعر المباشر لتوكن WINT!

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