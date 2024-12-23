سعر Wecan (WECAN)
سعر Wecan (WECAN) المباشر لليوم هو USD 0.00143222. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.47M. يتم تحديث سعر WECAN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wecan الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.72K
- تغيير سعر Wecan خلال اليوم هو +9.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.72B
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خلال اليوم، كان سعر Wecan مقابل USD هو $ +0.00012003 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wecan مقابل USD هو $ -0.0001153474 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wecan مقابل USD هو $ -0.0006430193 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wecan مقابل USD هو $ +0.0002028050543869876 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00012003
|+9.15%
|30 يوم
|$ -0.0001153474
|-8.05%
|60 يوم
|$ -0.0006430193
|-44.89%
|90 يوم
|$ +0.0002028050543869876
|+16.50%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wecan: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.19%
+9.15%
-10.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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