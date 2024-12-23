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سعر Wecan (WECAN) المباشر لليوم هو USD 0.00143222 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.47M . يتم تحديث سعر WECAN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wecan الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.72K - تغيير سعر Wecan خلال اليوم هو +9.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.72B

أداء سعر Wecan (WECAN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wecan مقابل USD هو $ +0.00012003 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wecan مقابل USD هو $ -0.0001153474 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wecan مقابل USD هو $ -0.0006430193 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wecan مقابل USD هو $ +0.0002028050543869876 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00012003 +9.15% 30 يوم $ -0.0001153474 -8.05% 60 يوم $ -0.0006430193 -44.89% 90 يوم $ +0.0002028050543869876 +16.50%

تحليل سعر Wecan (WECAN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wecan: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00126947$ 0.00126947 $ 0.00126947 24 ساعة مرتفع $ 0.00144111$ 0.00144111 $ 0.00144111 عالية طوال الوقت $ 0.01387676$ 0.01387676 $ 0.01387676 تغير السعر (1 ساعة) +1.19% تغير السعر (1يوم) +9.15% تغير السعر (7 أيام) -10.03%

معلومات سوق Wecan (WECAN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: