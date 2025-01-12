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سعر Snowball (SNOB) المباشر لليوم هو USD 0.00577007 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 31.69K . يتم تحديث سعر SNOB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Snowball الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.73 - تغيير سعر Snowball خلال اليوم هو +2.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 5.49M

أداء سعر Snowball (SNOB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Snowball مقابل USD هو $ +0.00011748 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Snowball مقابل USD هو $ +0.0022487930 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Snowball مقابل USD هو $ +0.0034350986 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Snowball مقابل USD هو $ +0.000265049678639179 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00011748 +2.08% 30 يوم $ +0.0022487930 +38.97% 60 يوم $ +0.0034350986 +59.53% 90 يوم $ +0.000265049678639179 +4.81%

تحليل سعر Snowball (SNOB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Snowball: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00563192$ 0.00563192 $ 0.00563192 24 ساعة مرتفع $ 0.0058387$ 0.0058387 $ 0.0058387 عالية طوال الوقت $ 3.93$ 3.93 $ 3.93 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) +2.08% تغير السعر (7 أيام) -14.77%

معلومات سوق Snowball (SNOB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: