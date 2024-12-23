سعر Seba (SEBA)
سعر Seba (SEBA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 159.96K. يتم تحديث سعر SEBA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Seba الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 27.08
- تغيير سعر Seba خلال اليوم هو -2.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 195.00M
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خلال اليوم، كان سعر Seba مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Seba مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Seba مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Seba مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.29%
|30 يوم
|$ 0
|+0.76%
|60 يوم
|$ 0
|+5.37%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Seba: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-2.29%
-2.45%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SEBA token is one of the leading tokens currently in the Crypto market that is directly connected to animations and video marketing. SEBA token platforms offer a plethora of unique features and opportunities to its investor;purchasing animations is amongst them. Investors looking for animated videos or animations, in general, can purchase animations for their business. SEBA token also makes it easier for animators to purchase or sell animations on the market through SEBA NFT.
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