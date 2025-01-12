سعر PRivaCY Coin (PRCY)
سعر PRivaCY Coin (PRCY) المباشر لليوم هو USD 0.00333168. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 51.77K. يتم تحديث سعر PRCY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PRivaCY Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 114.28K
- تغيير سعر PRivaCY Coin خلال اليوم هو -0.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 15.54M
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خلال اليوم، كان سعر PRivaCY Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PRivaCY Coin مقابل USD هو $ -0.0005733884 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PRivaCY Coin مقابل USD هو $ -0.0001018614 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PRivaCY Coin مقابل USD هو $ +0.000645302206477054 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.28%
|30 يوم
|$ -0.0005733884
|-17.21%
|60 يوم
|$ -0.0001018614
|-3.05%
|90 يوم
|$ +0.000645302206477054
|+24.02%
اكتشف أحدث تحليلات سعر PRivaCY Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.16%
-0.28%
-9.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PRivaCY Coin is a privacy blockchain which is secure, scalable and contains the ultimate privacy features. PRCY is a fully anonymous staking coin and payment system. PRCY contains superior privacy technology like Bulletproof, Haprocates Protocol, mandatory stealth addresses and transactions, RingCT & Ring Signatures in a staking chain. With PRCY it is possible to stake, run masternodes and mine PoA blocks.
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