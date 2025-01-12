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سعر PRivaCY Coin (PRCY) المباشر لليوم هو USD 0.00333168 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 51.77K . يتم تحديث سعر PRCY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PRivaCY Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 114.28K - تغيير سعر PRivaCY Coin خلال اليوم هو -0.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 15.54M

أداء سعر PRivaCY Coin (PRCY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PRivaCY Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PRivaCY Coin مقابل USD هو $ -0.0005733884 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PRivaCY Coin مقابل USD هو $ -0.0001018614 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PRivaCY Coin مقابل USD هو $ +0.000645302206477054 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.28% 30 يوم $ -0.0005733884 -17.21% 60 يوم $ -0.0001018614 -3.05% 90 يوم $ +0.000645302206477054 +24.02%

تحليل سعر PRivaCY Coin (PRCY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PRivaCY Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00329329$ 0.00329329 $ 0.00329329 24 ساعة مرتفع $ 0.00338263$ 0.00338263 $ 0.00338263 عالية طوال الوقت $ 3.0$ 3.0 $ 3.0 تغير السعر (1 ساعة) -0.16% تغير السعر (1يوم) -0.28% تغير السعر (7 أيام) -9.65%

معلومات سوق PRivaCY Coin (PRCY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: