احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ONI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ONI.

سعر ONINO (ONI) المباشر لليوم هو USD 0.077703 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.97M . يتم تحديث سعر ONI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ONINO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.00K - تغيير سعر ONINO خلال اليوم هو -13.52% - لديه عرض متداول بقيمة USD 38.21M

أداء سعر ONINO (ONI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ONINO مقابل USD هو $ -0.01215444955898694 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ONINO مقابل USD هو $ +0.0215574541 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ONINO مقابل USD هو $ -0.0129166629 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ONINO مقابل USD هو $ -0.02951563820666912 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.01215444955898694 -13.52% 30 يوم $ +0.0215574541 +27.74% 60 يوم $ -0.0129166629 -16.62% 90 يوم $ -0.02951563820666912 -27.52%

تحليل سعر ONINO (ONI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ONINO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.074153$ 0.074153 $ 0.074153 24 ساعة مرتفع $ 0.09029$ 0.09029 $ 0.09029 عالية طوال الوقت $ 0.728541$ 0.728541 $ 0.728541 تغير السعر (1 ساعة) +0.71% تغير السعر (1يوم) -13.52% تغير السعر (7 أيام) -34.23%

معلومات سوق ONINO (ONI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: