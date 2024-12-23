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سعر NORMIE (NORMIE) المباشر لليوم هو USD 0.00528367 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.15M . يتم تحديث سعر NORMIE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق NORMIE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 130.35K - تغيير سعر NORMIE خلال اليوم هو +5.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 974.57M

أداء سعر NORMIE (NORMIE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر NORMIE مقابل USD هو $ +0.00027351 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر NORMIE مقابل USD هو $ -0.0027121014 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر NORMIE مقابل USD هو $ -0.0033239097 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر NORMIE مقابل USD هو $ -0.00783671954704701 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00027351 +5.46% 30 يوم $ -0.0027121014 -51.32% 60 يوم $ -0.0033239097 -62.90% 90 يوم $ -0.00783671954704701 -59.72%

تحليل سعر NORMIE (NORMIE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر NORMIE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00487649$ 0.00487649 $ 0.00487649 24 ساعة مرتفع $ 0.00531432$ 0.00531432 $ 0.00531432 عالية طوال الوقت $ 0.219147$ 0.219147 $ 0.219147 تغير السعر (1 ساعة) -0.35% تغير السعر (1يوم) +5.46% تغير السعر (7 أيام) -35.96%

معلومات سوق NORMIE (NORMIE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: