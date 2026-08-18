سعر nanopay اليوم

السعر المباشر لمشروع nanopay (NANO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.06% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NANO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل NANO.

يحتل nanopay حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 22,842، مع عرض متداول قدره 100.00B NANO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NANO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NANO بمقدار -0.13% خلال الساعة الماضية و+0.64% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق nanopay (NANO)

القيمة السوقية $ 22.84K$ 22.84K $ 22.84K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 22.84K$ 22.84K $ 22.84K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ nanopay هي $ 22.84K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NANO يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 22.84K.