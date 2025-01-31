سعر MicroPets (PETS)
سعر MicroPets (PETS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PETS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MicroPets الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.25
- تغيير سعر MicroPets خلال اليوم هو -0.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MicroPets مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MicroPets مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MicroPets مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MicroPets مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.56%
|30 يوم
|$ 0
|-12.79%
|60 يوم
|$ 0
|-30.71%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MicroPets: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.16%
-0.56%
-0.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MicroPets transforms popular memes from the crypto space into loveable 2D & 3D NFT’s. These can be bought using MicroPets tokens or minted directly in our dApp! A MicroPet is used in several ways within the MicroPets ecosystem: Staking, P2E gaming, and a future metaverse expansion named Petropolis!
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