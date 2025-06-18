سعر Merit (SN73)
سعر Merit (SN73) المباشر لليوم هو USD 2.18. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.93M. يتم تحديث سعر SN73 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Merit الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Merit خلال اليوم هو +71.76%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 888.22K
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خلال اليوم، كان سعر Merit مقابل USD هو $ +0.909438 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Merit مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Merit مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Merit مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.909438
|+71.76%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Merit: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+62.48%
+71.76%
+280.70%
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