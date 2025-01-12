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سعر Melega (MARCO) المباشر لليوم هو USD 0.00124272 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 759.43K . يتم تحديث سعر MARCO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Melega الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 101.65 - تغيير سعر Melega خلال اليوم هو +2.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 610.00M

أداء سعر Melega (MARCO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Melega مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Melega مقابل USD هو $ -0.0003679368 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Melega مقابل USD هو $ +0.0002712916 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Melega مقابل USD هو $ -0.0000106043972045068 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.15% 30 يوم $ -0.0003679368 -29.60% 60 يوم $ +0.0002712916 +21.83% 90 يوم $ -0.0000106043972045068 -0.84%

تحليل سعر Melega (MARCO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Melega: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00121657$ 0.00121657 $ 0.00121657 24 ساعة مرتفع $ 0.0012669$ 0.0012669 $ 0.0012669 عالية طوال الوقت $ 92.13$ 92.13 $ 92.13 تغير السعر (1 ساعة) -0.16% تغير السعر (1يوم) +2.15% تغير السعر (7 أيام) -2.89%

معلومات سوق Melega (MARCO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: