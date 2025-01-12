سعر Melega (MARCO)
سعر Melega (MARCO) المباشر لليوم هو USD 0.00124272. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 759.43K. يتم تحديث سعر MARCO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Melega الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 101.65
- تغيير سعر Melega خلال اليوم هو +2.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 610.00M
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خلال اليوم، كان سعر Melega مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Melega مقابل USD هو $ -0.0003679368 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Melega مقابل USD هو $ +0.0002712916 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Melega مقابل USD هو $ -0.0000106043972045068 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.15%
|30 يوم
|$ -0.0003679368
|-29.60%
|60 يوم
|$ +0.0002712916
|+21.83%
|90 يوم
|$ -0.0000106043972045068
|-0.84%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Melega: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.16%
+2.15%
-2.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Melega (Marco) is the flagship utility token of melega.finance, the new AMM DEX on Binance Smart Chain (BSC) providing friendly trading and better project support. A total black design, an original name, a distinctive and recognizable logo are the symbol of a project that intends to differentiate itself from the other amm dex by focusing more on the promotion of new gems than on consolidated projects with always new and innovative services.
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