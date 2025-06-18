سعر Mainframe (SN25)
سعر Mainframe (SN25) المباشر لليوم هو USD 3.71. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.72M. يتم تحديث سعر SN25 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mainframe الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Mainframe خلال اليوم هو -2.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.27M
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خلال اليوم، كان سعر Mainframe مقابل USD هو $ -0.076462359342442 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mainframe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mainframe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mainframe مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.076462359342442
|-2.02%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mainframe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.04%
-2.02%
-24.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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