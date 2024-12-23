سعر LootBot (LOOT)
سعر LootBot (LOOT) المباشر لليوم هو USD 0.131244. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 919.12K. يتم تحديث سعر LOOT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LootBot الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 188.38K
- تغيير سعر LootBot خلال اليوم هو -1.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.98M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر LOOT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر LOOT.
خلال اليوم، كان سعر LootBot مقابل USD هو $ -0.0020073087891991 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LootBot مقابل USD هو $ +0.0107738593 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LootBot مقابل USD هو $ +0.0404696911 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LootBot مقابل USD هو $ +0.01526164479294037 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0020073087891991
|-1.50%
|30 يوم
|$ +0.0107738593
|+8.21%
|60 يوم
|$ +0.0404696911
|+30.84%
|90 يوم
|$ +0.01526164479294037
|+13.16%
اكتشف أحدث تحليلات سعر LootBot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.83%
-1.50%
-6.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 LOOT إلى AUD
A$0.20867796
|1 LOOT إلى GBP
￡0.10368276
|1 LOOT إلى EUR
€0.1246818
|1 LOOT إلى USD
$0.131244
|1 LOOT إلى MYR
RM0.590598
|1 LOOT إلى TRY
₺4.61847636
|1 LOOT إلى JPY
¥20.54756064
|1 LOOT إلى RUB
₽13.49057076
|1 LOOT إلى INR
₹11.14786536
|1 LOOT إلى IDR
Rp2,116.83841332
|1 LOOT إلى PHP
₱7.72239696
|1 LOOT إلى EGP
￡E.6.67769472
|1 LOOT إلى BRL
R$0.79796352
|1 LOOT إلى CAD
C$0.18767892
|1 LOOT إلى BDT
৳15.61934844
|1 LOOT إلى NGN
₦203.16308712
|1 LOOT إلى UAH
₴5.48206188
|1 LOOT إلى VES
Bs6.693444
|1 LOOT إلى PKR
Rs36.38477412
|1 LOOT إلى KZT
₸68.64192444
|1 LOOT إلى THB
฿4.4885448
|1 LOOT إلى TWD
NT$4.28249172
|1 LOOT إلى CHF
Fr0.11680716
|1 LOOT إلى HKD
HK$1.01976588
|1 LOOT إلى MAD
.د.م1.31506488