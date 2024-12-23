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سعر LootBot (LOOT) المباشر لليوم هو USD 0.131244 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 919.12K . يتم تحديث سعر LOOT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LootBot الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 188.38K - تغيير سعر LootBot خلال اليوم هو -1.50% - لديه عرض متداول بقيمة USD 6.98M

أداء سعر LootBot (LOOT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LootBot مقابل USD هو $ -0.0020073087891991 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LootBot مقابل USD هو $ +0.0107738593 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LootBot مقابل USD هو $ +0.0404696911 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LootBot مقابل USD هو $ +0.01526164479294037 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0020073087891991 -1.50% 30 يوم $ +0.0107738593 +8.21% 60 يوم $ +0.0404696911 +30.84% 90 يوم $ +0.01526164479294037 +13.16%

تحليل سعر LootBot (LOOT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LootBot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.130715$ 0.130715 $ 0.130715 24 ساعة مرتفع $ 0.135843$ 0.135843 $ 0.135843 عالية طوال الوقت $ 2.04$ 2.04 $ 2.04 تغير السعر (1 ساعة) -0.83% تغير السعر (1يوم) -1.50% تغير السعر (7 أيام) -6.13%

معلومات سوق LootBot (LOOT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: