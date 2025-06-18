احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر KOAI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر KOAI.

سعر KOI (KOAI) المباشر لليوم هو USD 0.00059583 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 47.63K . يتم تحديث سعر KOAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق KOI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر KOI خلال اليوم هو +2.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 79.93M

أداء سعر KOI (KOAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر KOI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر KOI مقابل USD هو $ -0.0002803008 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر KOI مقابل USD هو $ -0.0003524699 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر KOI مقابل USD هو $ -0.0009459883979090845 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.68% 30 يوم $ -0.0002803008 -47.04% 60 يوم $ -0.0003524699 -59.15% 90 يوم $ -0.0009459883979090845 -61.35%

تحليل سعر KOI (KOAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر KOI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00056325$ 0.00056325 $ 0.00056325 24 ساعة مرتفع $ 0.00059859$ 0.00059859 $ 0.00059859 عالية طوال الوقت $ 0.0109556$ 0.0109556 $ 0.0109556 تغير السعر (1 ساعة) -0.46% تغير السعر (1يوم) +2.68% تغير السعر (7 أيام) -12.50%

معلومات سوق KOI (KOAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: