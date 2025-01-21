سعر KingyTON (KINGY)
سعر KingyTON (KINGY) المباشر لليوم هو USD 0.089384. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KINGY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KingyTON الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 747.21
- تغيير سعر KingyTON خلال اليوم هو -1.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر KingyTON مقابل USD هو $ -0.00166375108532474 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KingyTON مقابل USD هو $ -0.0222968834 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KingyTON مقابل USD هو $ -0.0106838192 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KingyTON مقابل USD هو $ +0.02283241948426036 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00166375108532474
|-1.82%
|30 يوم
|$ -0.0222968834
|-24.94%
|60 يوم
|$ -0.0106838192
|-11.95%
|90 يوم
|$ +0.02283241948426036
|+34.31%
اكتشف أحدث تحليلات سعر KingyTON: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.52%
-1.82%
-9.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
KINGY - is an ecosystem token in the TON blockchain with a large Telegram community.
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