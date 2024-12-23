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سعر Hot Cross (HOTCROSS) المباشر لليوم هو USD 0.01153203 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.29M . يتم تحديث سعر HOTCROSS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hot Cross الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 50.15K - تغيير سعر Hot Cross خلال اليوم هو -3.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 111.50M

أداء سعر Hot Cross (HOTCROSS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hot Cross مقابل USD هو $ -0.00044221565207222 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hot Cross مقابل USD هو $ +0.0142472891 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hot Cross مقابل USD هو $ +0.0117092277 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hot Cross مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00044221565207222 -3.69% 30 يوم $ +0.0142472891 +123.55% 60 يوم $ +0.0117092277 +101.54% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hot Cross (HOTCROSS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hot Cross: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01149892$ 0.01149892 $ 0.01149892 24 ساعة مرتفع $ 0.0120128$ 0.0120128 $ 0.0120128 عالية طوال الوقت $ 0.544661$ 0.544661 $ 0.544661 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) -3.69% تغير السعر (7 أيام) -24.02%

معلومات سوق Hot Cross (HOTCROSS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: