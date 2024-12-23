سعر Hot Cross (HOTCROSS)
سعر Hot Cross (HOTCROSS) المباشر لليوم هو USD 0.01153203. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.29M. يتم تحديث سعر HOTCROSS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hot Cross الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 50.15K
- تغيير سعر Hot Cross خلال اليوم هو -3.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 111.50M
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خلال اليوم، كان سعر Hot Cross مقابل USD هو $ -0.00044221565207222 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hot Cross مقابل USD هو $ +0.0142472891 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hot Cross مقابل USD هو $ +0.0117092277 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hot Cross مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00044221565207222
|-3.69%
|30 يوم
|$ +0.0142472891
|+123.55%
|60 يوم
|$ +0.0117092277
|+101.54%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hot Cross: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
-3.69%
-24.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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