سعر gSNAKE (GSNAKE)
سعر gSNAKE (GSNAKE) المباشر لليوم هو USD 125.09. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 690.21K. يتم تحديث سعر GSNAKE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق gSNAKE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر gSNAKE خلال اليوم هو -11.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 5.51K
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خلال اليوم، كان سعر gSNAKE مقابل USD هو $ -16.6460038253858 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر gSNAKE مقابل USD هو $ -68.6924229600 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر gSNAKE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر gSNAKE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -16.6460038253858
|-11.74%
|30 يوم
|$ -68.6924229600
|-54.91%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر gSNAKE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.52%
-11.74%
+1.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Snake Finance is a seigniorage protocol operating on Sonic Chain that uses algorithmic mechanisms to maintain a target mirrored value between SNAKE and S tokens. The protocol employs a dual-token system (SNAKE and gSNAKE) alongside a Peg Stability Module (PSM) and NEST emissions system for managing token supply and distribution. The platform implements governance mechanisms through gSNAKE holdings and plans to participate in future gauge voting systems across the Sonic ecosystem, allowing for community-driven protocol development
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