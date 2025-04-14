سعر Grokster (GRK)
سعر Grokster (GRK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 250.62K. يتم تحديث سعر GRK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Grokster الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Grokster خلال اليوم هو -2.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GRK مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GRK.
خلال اليوم، كان سعر Grokster مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Grokster مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Grokster مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Grokster مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.89%
|30 يوم
|$ 0
|-84.94%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Grokster: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.34%
-2.89%
-39.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 GRK إلى VND
₫--
|1 GRK إلى AUD
A$--
|1 GRK إلى GBP
￡--
|1 GRK إلى EUR
€--
|1 GRK إلى USD
$--
|1 GRK إلى MYR
RM--
|1 GRK إلى TRY
₺--
|1 GRK إلى JPY
¥--
|1 GRK إلى RUB
₽--
|1 GRK إلى INR
₹--
|1 GRK إلى IDR
Rp--
|1 GRK إلى KRW
₩--
|1 GRK إلى PHP
₱--
|1 GRK إلى EGP
￡E.--
|1 GRK إلى BRL
R$--
|1 GRK إلى CAD
C$--
|1 GRK إلى BDT
৳--
|1 GRK إلى NGN
₦--
|1 GRK إلى UAH
₴--
|1 GRK إلى VES
Bs--
|1 GRK إلى PKR
Rs--
|1 GRK إلى KZT
₸--
|1 GRK إلى THB
฿--
|1 GRK إلى TWD
NT$--
|1 GRK إلى AED
د.إ--
|1 GRK إلى CHF
Fr--
|1 GRK إلى HKD
HK$--
|1 GRK إلى MAD
.د.م--
|1 GRK إلى MXN
$--