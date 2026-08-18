سعر Gold Park اليوم

السعر المباشر لمشروع Gold Park (GPT) اليوم هو $ 0.00791571، مع تغير بنسبة 0.18% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GPT الحالي إلى USD هو $ 0.00791571 لكل GPT.

يحتل Gold Park حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 29,783,124، مع عرض متداول قدره 3.52B GPT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GPT بين $ 0.00789965 (أدنى) و$ 0.00800516 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03055641، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GPT بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و+67.19% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 266.12K.

معلومات سوق Gold Park (GPT)

القيمة السوقية $ 29.78M$ 29.78M $ 29.78M الحجم (24 ساعة) $ 266.12K$ 266.12K $ 266.12K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 71.24M$ 71.24M $ 71.24M إمداد دورة التداول 3.52B 3.52B 3.52B إجمالي العرض 9,000,000,000.0 9,000,000,000.0 9,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Gold Park هي $ 29.78M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 266.12K. العرض المتداول لـ GPT يبلغ 3.52B، مع إجمالي عرض 9000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 71.24M.