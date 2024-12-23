سعر Frencoin (FREN)
سعر Frencoin (FREN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.34M. يتم تحديث سعر FREN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Frencoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.71K
- تغيير سعر Frencoin خلال اليوم هو -8.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 404.80B
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خلال اليوم، كان سعر Frencoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Frencoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Frencoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Frencoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.36%
|30 يوم
|$ 0
|+47.05%
|60 يوم
|$ 0
|+179.38%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Frencoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.19%
-8.36%
-12.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Frencoin is the cryptocurrency and community for frens to transact with positivity, kindness, and wholesomeness. Frencoin was born crypto winter 2023 from seasoned GPU miners and software developers who dreamed for a memecoin with more than a contract address. Frencoin is free of rugpull dynamics, ASIC schemes, and premine antics which are all too common in the cryptospace. Frencoin is an advanced configuration blockchain and platform built on a fork of the Bitcoin and GPU hardened Ravencoin code. Key changes are faster block times, increased transactions per second, greater number of coins issued, and Dogecoin distribution halving schedule. Frencoin is free and open source. All Frencoin (FRENS) are fairly issued being mined publicly and transparently using Proof of Work (POW) with no private, public, founder, or developer allocation set aside. Frencoin is intended to prioritize security, user control, privacy, and censorship resistance. It is open to use and development in any jurisdiction. May all be inspired by Apu Apustaja, Frens, and Frencoin.
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