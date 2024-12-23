سعر DOGAI (DOGAI)
سعر DOGAI (DOGAI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 581.86K. يتم تحديث سعر DOGAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DOGAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.56K
- تغيير سعر DOGAI خلال اليوم هو -2.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.80M
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خلال اليوم، كان سعر DOGAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DOGAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DOGAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DOGAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.60%
|30 يوم
|$ 0
|-28.81%
|60 يوم
|$ 0
|-8.08%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DOGAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-5.87%
-2.60%
-16.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DOGAI: The AI-Powered Memecoin That’s Pawsitively Revolutionary! DOGAI is an exciting new memecoin on the Solana blockchain that combines the power of artificial intelligence with the fun and creativity of meme culture. Designed to bring a new level of engagement and accessibility to cryptocurrency, DOGAI is more than just a coin; it’s a community-driven project that brings AI-enhanced joy to the world of digital assets. Our mission is to make cryptocurrency fun, accessible, and full of AI-enhanced belly rubs. Whether you're new to crypto or a seasoned trader, DOGAI offers a light-hearted yet innovative way to explore the digital economy. We believe that financial technology doesn’t have to be dry or intimidating, and DOGAI is here to prove that by blending cutting-edge AI with the universal appeal of memes.
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