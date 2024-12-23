سعر CoTrader (COT)
سعر CoTrader (COT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 198.37K. يتم تحديث سعر COT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CoTrader الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 299.98
- تغيير سعر CoTrader خلال اليوم هو +2.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 18.89B
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خلال اليوم، كان سعر CoTrader مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CoTrader مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CoTrader مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CoTrader مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.29%
|30 يوم
|$ 0
|-26.86%
|60 يوم
|$ 0
|-17.63%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CoTrader: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.47%
+2.29%
-18.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CoTrader is like "The Uber of hedge funds", live on mainnet.cotrader.com, is the world's first blockchain investment funds marketplace that's democratizing the $85 trillion global funds industry, as anyone anywhere can create or join an investment fund on the blockchain. Cotraders have proof of funds' past ROI performance, can invest with the best investors, called traders, and can withdraw their funds from any trader at any time. Investors have tremendous incentive to join the platform and compete to earn as much as possible for their cotraders, because this multiplies their own gains.
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