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سعر Coinary (CYT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 165.95K . يتم تحديث سعر CYT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Coinary الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 441.89 - تغيير سعر Coinary خلال اليوم هو -1.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 213.55M

أداء سعر Coinary (CYT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Coinary مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Coinary مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Coinary مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Coinary مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.28% 30 يوم $ 0 -10.74% 60 يوم $ 0 -13.14% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Coinary (CYT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Coinary: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.697399$ 0.697399 $ 0.697399 تغير السعر (1 ساعة) +1.18% تغير السعر (1يوم) -1.28% تغير السعر (7 أيام) -10.02%

معلومات سوق Coinary (CYT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: