سعر Coinary (CYT)
سعر Coinary (CYT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 165.95K. يتم تحديث سعر CYT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Coinary الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 441.89
- تغيير سعر Coinary خلال اليوم هو -1.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 213.55M
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خلال اليوم، كان سعر Coinary مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Coinary مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Coinary مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Coinary مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.28%
|30 يوم
|$ 0
|-10.74%
|60 يوم
|$ 0
|-13.14%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Coinary: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.18%
-1.28%
-10.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Coinary Token is the In-game currency for Dragonary - The Game
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