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سعر ChompCoin (CHOMP) المباشر لليوم هو USD 0.082214 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.70M . يتم تحديث سعر CHOMP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ChompCoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 149.83K - تغيير سعر ChompCoin خلال اليوم هو +13.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 93.69M

أداء سعر ChompCoin (CHOMP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ChompCoin مقابل USD هو $ +0.00980784 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ChompCoin مقابل USD هو $ -0.0411516504 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ChompCoin مقابل USD هو $ -0.0062615497 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ChompCoin مقابل USD هو $ -0.0188910654398421 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00980784 +13.55% 30 يوم $ -0.0411516504 -50.05% 60 يوم $ -0.0062615497 -7.61% 90 يوم $ -0.0188910654398421 -18.68%

تحليل سعر ChompCoin (CHOMP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ChompCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.072406$ 0.072406 $ 0.072406 24 ساعة مرتفع $ 0.083881$ 0.083881 $ 0.083881 عالية طوال الوقت $ 0.96151$ 0.96151 $ 0.96151 تغير السعر (1 ساعة) -1.49% تغير السعر (1يوم) +13.55% تغير السعر (7 أيام) -17.66%

معلومات سوق ChompCoin (CHOMP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: