سعر ChompCoin (CHOMP)
سعر ChompCoin (CHOMP) المباشر لليوم هو USD 0.082214. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.70M. يتم تحديث سعر CHOMP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ChompCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 149.83K
- تغيير سعر ChompCoin خلال اليوم هو +13.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 93.69M
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خلال اليوم، كان سعر ChompCoin مقابل USD هو $ +0.00980784 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ChompCoin مقابل USD هو $ -0.0411516504 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ChompCoin مقابل USD هو $ -0.0062615497 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ChompCoin مقابل USD هو $ -0.0188910654398421 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00980784
|+13.55%
|30 يوم
|$ -0.0411516504
|-50.05%
|60 يوم
|$ -0.0062615497
|-7.61%
|90 يوم
|$ -0.0188910654398421
|-18.68%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ChompCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.49%
+13.55%
-17.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Chomp is Base's fiercest little fuzzball! Orange is the new blue, so join our chompunity, and Lettuce Cook!
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