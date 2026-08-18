سعر Unifi Protocol DAO اليوم

السعر المباشر لمشروع Unifi Protocol DAO (UNFI) اليوم هو $ 0.03098573، مع تغير بنسبة 7.13% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل UNFI الحالي إلى USD هو $ 0.03098573 لكل UNFI.

يحتل Unifi Protocol DAO حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 309,857، مع عرض متداول قدره 7.89M UNFI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول UNFI بين $ 0.02860642 (أدنى) و$ 0.03309029 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 43.62، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01537451.

على المدى القصير، تحرك UNFI بمقدار -0.02% خلال الساعة الماضية و-11.28% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 887.82.

معلومات سوق Unifi Protocol DAO (UNFI)

القيمة السوقية $ 309.86K$ 309.86K $ 309.86K الحجم (24 ساعة) $ 887.82$ 887.82 $ 887.82 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 309.86K$ 309.86K $ 309.86K إمداد دورة التداول 7.89M 7.89M 7.89M إجمالي العرض 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Unifi Protocol DAO هي $ 309.86K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 887.82. العرض المتداول لـ UNFI يبلغ 7.89M، مع إجمالي عرض 10000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 309.86K.