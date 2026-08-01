سعر Belong اليوم

السعر المباشر لمشروع Belong (LONG) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.63% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LONG الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LONG.

يحتل Belong حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 33,949، مع عرض متداول قدره 70.97M LONG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LONG بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.116965، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LONG بمقدار +0.30% خلال الساعة الماضية و-3.28% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 5.12K.

معلومات سوق Belong (LONG)

القيمة السوقية $ 33.95K$ 33.95K $ 33.95K الحجم (24 ساعة) $ 5.12K$ 5.12K $ 5.12K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 358.79K$ 358.79K $ 358.79K إمداد دورة التداول 70.97M 70.97M 70.97M إجمالي العرض 750,000,000.0 750,000,000.0 750,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Belong هي $ 33.95K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 5.12K. العرض المتداول لـ LONG يبلغ 70.97M، مع إجمالي عرض 750000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 358.79K.