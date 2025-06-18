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سعر ARKEO (ARKEO) المباشر لليوم هو USD 0.099805 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.00M . يتم تحديث سعر ARKEO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ARKEO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر ARKEO خلال اليوم هو -11.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 20.07M

أداء سعر ARKEO (ARKEO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ARKEO مقابل USD هو $ -0.01269093254200029 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ARKEO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ARKEO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ARKEO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.01269093254200029 -11.28% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ARKEO (ARKEO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ARKEO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.099806$ 0.099806 $ 0.099806 24 ساعة مرتفع $ 0.112497$ 0.112497 $ 0.112497 عالية طوال الوقت $ 0.146623$ 0.146623 $ 0.146623 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) -11.28% تغير السعر (7 أيام) -13.44%

معلومات سوق ARKEO (ARKEO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: