سعر ARKEO (ARKEO)
سعر ARKEO (ARKEO) المباشر لليوم هو USD 0.099805. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.00M. يتم تحديث سعر ARKEO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ARKEO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر ARKEO خلال اليوم هو -11.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 20.07M
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خلال اليوم، كان سعر ARKEO مقابل USD هو $ -0.01269093254200029 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ARKEO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ARKEO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ARKEO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.01269093254200029
|-11.28%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ARKEO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
-11.28%
-13.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Arkeo is an open, decentralized marketplace that turns raw blockchain RPC bandwidth into a tradeable good. Built on the Cosmos SDK, the network pairs node operators (“providers”) with dApps, wallets, exchanges, and AI agents that require fast, censorship-resistant access to chains like Bitcoin, Ethereum, and Cosmos. Providers secure a slot in the marketplace by bonding ARKEO tokens as collateral. The bonded amount works like a performance-linked security deposit: every validated RPC call earns them ARKEO, but if their uptime or response accuracy falls below on-chain thresholds, a portion of the bond is automatically slashed and redistributed. This mechanism enforces service quality without central oversight. Consumers pay per call or through subscription bundles, choosing providers by price, latency, and reliability metrics that are published on-chain. The ARKEO token also grants governance rights over fee curves, slashing parameters, and treasury spend. By commoditizing node access and aligning incentives with transparent staking economics, Arkeo removes reliance on centralized RPC gateways such as Infura, lowers the barrier to operating independent nodes, and strengthens decentralization across the entire Web3 stack.
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