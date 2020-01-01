توكنوميكس Pudgy Penguins (PENGU) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Pudgy Penguins (PENGU)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Pudgy Penguins (PENGU) أطلقت Pudgy Penguins عملة ميم - $PENGU. لا يمكن لمجتمع Pudgy Penguins أن يكون كبيرًا إلا مع NFT وأنواع الحاملين تقتصر على الأفراد الأثرياء لأن NFTs باهظة الثمن. $PENGU هي عملة ميم تسمح للجميع بالمشاركة في علامة Pudgy Penguins التجارية بغض النظر عن الوضع الاقتصادي للفرد. نحن نستهدف كل من يحب علامة Penguin التجارية والميم بالإضافة إلى جمهور CT الذي تم تسعيره خارج NFTs الخاصة بنا. الموقع الرسمي: https://www.pudgypenguins.com مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/2zMMhcVQEXDtdE6vsFS7S7D5oUodfJHE8vd1gnBouauv اشتر PENGU الآن!

توكنوميكس Pudgy Penguins (PENGU) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Pudgy Penguins (PENGU)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.20B $ 2.20B $ 2.20B إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 62.86B $ 62.86B $ 62.86B القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.099 $ 0.099 $ 0.099 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.003714633269373105 $ 0.003714633269373105 $ 0.003714633269373105 السعر الحالي: $ 0.034943 $ 0.034943 $ 0.034943 معرفة المزيد عن سعر Pudgy Penguins (PENGU)

توكنوميكس Pudgy Penguins (PENGU): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Pudgy Penguins (PENGU) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PENGU التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PENGU التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PENGU، استكشف السعر المباشر لتوكن PENGU!

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