Zus 圖標

Zus 價格 (ZCN)

USD

Zus (ZCN) 實時價格圖表

$0.051863
$0.051863$0.051863
+24.50%(1D)

今天 Zus (ZCN) 的價格

今天 Zus (ZCN) 的實時價格爲 0.051857 USD。目前其市值爲 $ 2.52M USD。ZCN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Zus 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 29.47K USD
- Zus 當天價格變化爲 +24.89%
- 其循環供應量爲 48.40M USD

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Zus (ZCN) 價格表現 USD

今天內，Zus 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.01033424
在過去30天內，Zus 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0178186200
在過去60天內，Zus 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0124583953
在過去90天內，Zus 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.001355825581641025

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.01033424+24.89%
30天$ +0.0178186200+34.36%
60天$ +0.0124583953+24.02%
90天$ +0.001355825581641025+2.68%

Zus (ZCN) 價格分析

Zus 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.04145133
$ 0.04145133$ 0.04145133

$ 0.054009
$ 0.054009$ 0.054009

$ 5.16
$ 5.16$ 5.16

-0.64%

+24.89%

+16.71%

Zus (ZCN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 2.52M
$ 2.52M$ 2.52M

$ 29.47K
$ 29.47K$ 29.47K

48.40M
48.40M 48.40M

什麼是Zus (ZCN)

Züs (formerly 0Chain) is a high performance storage network that powers limitless applications. It's a new way to earn a passive income from storage.

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Zus (ZCN) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Zus (ZCN) 的其他問題

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ZCN 兌換爲當地貨幣

1 ZCN 兌換 AUD
A$0.08245263
1 ZCN 兌換 GBP
0.04096703
1 ZCN 兌換 EUR
0.04978272
1 ZCN 兌換 USD
$0.051857
1 ZCN 兌換 MYR
RM0.2333565
1 ZCN 兌換 TRY
1.81966213
1 ZCN 兌換 JPY
¥8.1571061
1 ZCN 兌換 RUB
5.34075243
1 ZCN 兌換 INR
4.4130307
1 ZCN 兌換 IDR
Rp850.11461808
1 ZCN 兌換 PHP
3.06215585
1 ZCN 兌換 EGP
￡E.2.64055844
1 ZCN 兌換 BRL
R$0.31943912
1 ZCN 兌換 CAD
C$0.07415551
1 ZCN 兌換 BDT
6.19743007
1 ZCN 兌換 NGN
80.52303103
1 ZCN 兌換 UAH
2.17695686
1 ZCN 兌換 VES
Bs2.59285
1 ZCN 兌換 PKR
Rs14.43232167
1 ZCN 兌換 KZT
27.20677505
1 ZCN 兌換 THB
฿1.79217792
1 ZCN 兌換 TWD
NT$1.69261248
1 ZCN 兌換 CHF
Fr0.04615273
1 ZCN 兌換 HKD
HK$0.40292889
1 ZCN 兌換 MAD
.د.م0.52012571