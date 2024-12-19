Zus 價格 (ZCN)
今天 Zus (ZCN) 的實時價格爲 0.051857 USD。目前其市值爲 $ 2.52M USD。ZCN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Zus 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 29.47K USD
- Zus 當天價格變化爲 +24.89%
- 其循環供應量爲 48.40M USD
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今天內，Zus 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.01033424。
在過去30天內，Zus 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0178186200。
在過去60天內，Zus 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0124583953。
在過去90天內，Zus 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.001355825581641025。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.01033424
|+24.89%
|30天
|$ +0.0178186200
|+34.36%
|60天
|$ +0.0124583953
|+24.02%
|90天
|$ +0.001355825581641025
|+2.68%
Zus 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.64%
+24.89%
+16.71%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 ZCN 兌換 AUD
A$0.08245263
|1 ZCN 兌換 GBP
￡0.04096703
|1 ZCN 兌換 EUR
€0.04978272
|1 ZCN 兌換 USD
$0.051857
|1 ZCN 兌換 MYR
RM0.2333565
|1 ZCN 兌換 TRY
₺1.81966213
|1 ZCN 兌換 JPY
¥8.1571061
|1 ZCN 兌換 RUB
₽5.34075243
|1 ZCN 兌換 INR
₹4.4130307
|1 ZCN 兌換 IDR
Rp850.11461808
|1 ZCN 兌換 PHP
₱3.06215585
|1 ZCN 兌換 EGP
￡E.2.64055844
|1 ZCN 兌換 BRL
R$0.31943912
|1 ZCN 兌換 CAD
C$0.07415551
|1 ZCN 兌換 BDT
৳6.19743007
|1 ZCN 兌換 NGN
₦80.52303103
|1 ZCN 兌換 UAH
₴2.17695686
|1 ZCN 兌換 VES
Bs2.59285
|1 ZCN 兌換 PKR
Rs14.43232167
|1 ZCN 兌換 KZT
₸27.20677505
|1 ZCN 兌換 THB
฿1.79217792
|1 ZCN 兌換 TWD
NT$1.69261248
|1 ZCN 兌換 CHF
Fr0.04615273
|1 ZCN 兌換 HKD
HK$0.40292889
|1 ZCN 兌換 MAD
.د.م0.52012571