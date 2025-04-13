Wrapped CTC 價格 (WCTC)
今天 Wrapped CTC (WCTC) 的實時價格爲 0.202566 USD。目前其市值爲 $ 785.56K USD。WCTC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped CTC 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Wrapped CTC 當天價格變化爲 +0.88%
- 其循環供應量爲 3.88M USD
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今天內，Wrapped CTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00177265。
在過去30天內，Wrapped CTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0169940720。
在過去60天內，Wrapped CTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Wrapped CTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00177265
|+0.88%
|30天
|$ -0.0169940720
|-8.38%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Wrapped CTC 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.45%
+0.88%
-8.11%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
WCTC is a wrapped ERC-20 version of native Creditcoin (CTC), enabling holders of mainnet CTC to access Ethereum-based liquidity. Users can swap native CTC for wCTC at a 1:1 ratio through the Creditcoin Foundation's swap tool, and trade wCTC against G-CRE on Uniswap, providing an additional path for mainnet token holders to access market liquidity. Creditcoin is a layer 1 EVM blockchain that enables developers to build multi-chain applications for real use cases, such as decentralized lending, real-world assets (RWAs), and decentralized physical infrastructure networks (DePIN).
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|1 WCTC 兌換 VND
₫5,193.994806
|1 WCTC 兌換 AUD
A$0.32207994
|1 WCTC 兌換 GBP
￡0.15395016
|1 WCTC 兌換 EUR
€0.17825808
|1 WCTC 兌換 USD
$0.202566
|1 WCTC 兌換 MYR
RM0.89534172
|1 WCTC 兌換 TRY
₺7.68130272
|1 WCTC 兌換 JPY
¥29.07024666
|1 WCTC 兌換 RUB
₽16.84943988
|1 WCTC 兌換 INR
₹17.41257336
|1 WCTC 兌換 IDR
Rp3,376.09864956
|1 WCTC 兌換 KRW
₩287.7348747
|1 WCTC 兌換 PHP
₱11.58272388
|1 WCTC 兌換 EGP
￡E.10.38758448
|1 WCTC 兌換 BRL
R$1.18703676
|1 WCTC 兌換 CAD
C$0.27954108
|1 WCTC 兌換 BDT
৳24.5611275
|1 WCTC 兌換 NGN
₦322.04347812
|1 WCTC 兌換 UAH
₴8.36800146
|1 WCTC 兌換 VES
Bs14.382186
|1 WCTC 兌換 PKR
Rs56.67594114
|1 WCTC 兌換 KZT
₸104.46733752
|1 WCTC 兌換 THB
฿6.77988402
|1 WCTC 兌換 TWD
NT$6.55706142
|1 WCTC 兌換 AED
د.إ0.74341722
|1 WCTC 兌換 CHF
Fr0.16407846
|1 WCTC 兌換 HKD
HK$1.5698865
|1 WCTC 兌換 MAD
.د.م1.87981248
|1 WCTC 兌換 MXN
$4.1120898