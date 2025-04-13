Woof 價格 (WOOF)
今天 Woof (WOOF) 的實時價格爲 0.00254648 USD。目前其市值爲 $ 1.19M USD。WOOF 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Woof 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Woof 當天價格變化爲 -8.32%
- 其循環供應量爲 469.43M USD
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今天內，Woof 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000231195182356776。
在過去30天內，Woof 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0014237262。
在過去60天內，Woof 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Woof 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000231195182356776
|-8.32%
|30天
|$ -0.0014237262
|-55.90%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Woof 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.00%
-8.32%
+5.09%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Woof is building at the cross section of Gaming x AI x Culture. Woof will transform how users interact with the crypto gaming space. It harnesses a robust three-year proprietary dataset, ranging from detailed game reports and qualitative analyses to builder insights and degen analysis. It fuses that data with real-time on-chain data from GamesLab Analytics. The platform uses a bespoke AI model to deliver actionable insights, personalized notifications, and market alerts through its WoofXBT engine and companion app, empowering gamers, investors, and industry participants to confidently navigate the fast-paced world of crypto gaming. Woof aims to make Crypto Gaming fun again. Hosting live in-person events such as WolvesDEN and CreatorDEN, spreading crypto gaming culture worldwide.
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|1 WOOF 兌換 VND
₫65.29429368
|1 WOOF 兌換 AUD
A$0.0040489032
|1 WOOF 兌換 GBP
￡0.0019353248
|1 WOOF 兌換 EUR
€0.0022409024
|1 WOOF 兌換 USD
$0.00254648
|1 WOOF 兌換 MYR
RM0.0112554416
|1 WOOF 兌換 TRY
₺0.0965625216
|1 WOOF 兌換 JPY
¥0.3654453448
|1 WOOF 兌換 RUB
₽0.2118162064
|1 WOOF 兌換 INR
₹0.2188954208
|1 WOOF 兌換 IDR
Rp42.4413163568
|1 WOOF 兌換 KRW
₩3.617147516
|1 WOOF 兌換 PHP
₱0.1456077264
|1 WOOF 兌換 EGP
￡E.0.1305834944
|1 WOOF 兌換 BRL
R$0.0149223728
|1 WOOF 兌換 CAD
C$0.0035141424
|1 WOOF 兌換 BDT
৳0.3087607
|1 WOOF 兌換 NGN
₦4.0484448336
|1 WOOF 兌換 UAH
₴0.1051950888
|1 WOOF 兌換 VES
Bs0.18080008
|1 WOOF 兌換 PKR
Rs0.7124796392
|1 WOOF 兌換 KZT
₸1.3132706656
|1 WOOF 兌換 THB
฿0.0852306856
|1 WOOF 兌換 TWD
NT$0.0824295576
|1 WOOF 兌換 AED
د.إ0.0093455816
|1 WOOF 兌換 CHF
Fr0.0020626488
|1 WOOF 兌換 HKD
HK$0.01973522
|1 WOOF 兌換 MAD
.د.م0.0236313344
|1 WOOF 兌換 MXN
$0.051693544