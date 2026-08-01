Block Street 今日價格

Block Street (BSB) 今日實時價格為 NT$ 0.11777，過去 24 小時內變化了 0.17%。目前 BSB 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.11777 每 BSB。

Block Street 目前市值在 NT$ 26.22M 排名第 #342，流通供應量為 222.65M BSB。過去 24 小時內，BSB 的交易價格在 NT$ 0.11736（低點）和 NT$ 0.12711（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 69.07703791722464406，而歷史最低價為 NT$ 2.5678109619204070704。

短期表現方面，BSB 在過去一小時內波動了 -0.98%，過去7 天內波動了 -30.44%。過去一天，總交易量達到 NT$ 756.26K。

Block Street（BSB）市場資訊

排名 No.342 市值 NT$ 26.22MNT$ 26.22M NT$ 26.22M 成交量（24H） NT$ 756.26KNT$ 756.26K NT$ 756.26K 完全稀釋市值 NT$ 117.77MNT$ 117.77M NT$ 117.77M 流通量 222.65M 222.65M 222.65M 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 22.26% 所屬公鏈 BSC

Block Street 的目前市值為 NT$ 26.22M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 756.26K。BSB 的流通量為 222.65M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 117.77M。