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Block Street 目前實時價格為 0.11777 TWD。BSB 市值為 26,221,490.5 TWD。追蹤台灣的 BSB 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Block Street 目前實時價格為 0.11777 TWD。BSB 市值為 26,221,490.5 TWD。追蹤台灣的 BSB 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Block Street 圖標

Block Street實時價格 (BSB)

1 BSB 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$3.7643658
NT$3.7643658NT$3.7643658
-0.17%1D
TWD
Block Street (BSB) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 00:19:34 (UTC+8)

Block Street 今日價格

Block Street (BSB) 今日實時價格為 NT$ 0.11777，過去 24 小時內變化了 0.17%。目前 BSB 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.11777 每 BSB。

Block Street 目前市值在 NT$ 26.22M 排名第 #342，流通供應量為 222.65M BSB。過去 24 小時內，BSB 的交易價格在 NT$ 0.11736（低點）和 NT$ 0.12711（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 69.07703791722464406，而歷史最低價為 NT$ 2.5678109619204070704

短期表現方面，BSB 在過去一小時內波動了 -0.98%，過去7 天內波動了 -30.44%。過去一天，總交易量達到 NT$ 756.26K

Block Street（BSB）市場資訊

No.342

NT$ 26.22M
NT$ 26.22MNT$ 26.22M

NT$ 756.26K
NT$ 756.26KNT$ 756.26K

NT$ 117.77M
NT$ 117.77MNT$ 117.77M

222.65M
222.65M 222.65M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

22.26%

BSC

Block Street 的目前市值為 NT$ 26.22M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 756.26K。BSB 的流通量為 222.65M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 117.77M

Block Street 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.11736
NT$ 0.11736NT$ 0.11736
24H最低價
NT$ 0.12711
NT$ 0.12711NT$ 0.12711
24H最高價

NT$ 0.11736
NT$ 0.11736NT$ 0.11736

NT$ 0.12711
NT$ 0.12711NT$ 0.12711

NT$ 69.07703791722464406
NT$ 69.07703791722464406NT$ 69.07703791722464406

NT$ 2.5678109619204070704
NT$ 2.5678109619204070704NT$ 2.5678109619204070704

-0.98%

-0.16%

-30.44%

-30.44%

Block Street（BSB）價格歷史 TWD

跟蹤 Block Street 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.0064103-0.16%
30天NT$ -0.02194-15.71%
60天NT$ -0.2483-67.83%
90天NT$ -0.30823-72.36%
Block Street 今日價格變化

今天，BSB 記錄了 NT$ -0.0064103 (-0.16%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Block Street 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.02194 (-15.71%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Block Street 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，BSB 的變化為 NT$ -0.2483 (-67.83%)，從而更廣泛地了解其表現。

Block Street 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.30823 (-72.36%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Block Street（BSB）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Block Street 價格歷史頁面

Block Street 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Block Street 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Block Street 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 BSB 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點R1 ＜ 現價 ≤ R2位於 R1‑R2 間高於中樞，但未進極端高價區。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)超賣< 30跌得稍快，短線可能反彈。
MA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。
EMA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。

BSB_USDT在4小時周期運行於0.12564價格位。價格位於中軸0.12299上方，目前處於R1阻力位0.1243與R2阻力位0.12664之間。均線系統呈現多頭排列，短期買盤力量仍維持存在。軸心體系顯示，價格突破中軸後，遭遇上方密集區的阻擋，結構上正處於震盪區間上沿的測試階段。 MACD指標呈現死叉狀態，快慢線向下發散；RSI已進入超賣區域，動能出現背離現象，短期下跌動能集中釋放。長期均線組保持向上趨勢，快慢指標方向分層，波動率維持在常態範圍內。多空雙方在當前位置形成拉鋸，下行壓力伴隨超賣信號顯現，而上行推力則受限於指標修正需求。 近端關鍵阻力位位於0.12664，該價位距離現價0.00102；近端關鍵支撐位位於0.12430，該價位距離現價0.00134。遠端參考支撐位位於0.12299，該價位距離現價0.00265；下方深層支撐位位於0.12065，該價位距離現價0.00499。價格正在這些軸心點之間尋找新的平衡位置。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

Block Street 的價格預測

Block Street（BSB）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，BSB 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Block Street (BSB) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Block Street 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Block Street 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Block Street 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 BSB 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 Block Street

準備好開始使用 Block Street 了嗎？在 MEXC 購買 BSB 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Block Street 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Block Street (BSB) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Block Street 將立即存入您的錢包。
Block Street (BSB) 購買教程

Block Street 能做什麼？

擁有 Block Street 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Block Street (BSB) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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什麼是Block Street (BSB)

Block Street 是全球首個統一流動性層，連接代幣化股票、RWA 與 DeFi 市場。

Block Street資源

要更深入地瞭解 Block Street，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Block Street網站
區塊查詢

類別 :

Base EcosystemBase MemeBinance Alpha Spotlight

人們還問：關於Block Street的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-15 00:19:34 (UTC+8)

Block Street（BSB）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Block Street 的更多資訊

BSBUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 BSB。在 MEXC 上探索 BSBUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Block Street (BSB) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Block Street 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
BSB/USDT
NT$3.7662846
NT$3.7662846NT$3.7662846
-0.10%
6.18M (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2.396901
NT$2.396901NT$2.396901

+294.47%

utility token

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UTILITY

NT$0.15401568
NT$0.15401568NT$0.15401568

-3.13%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4931316
NT$0.4931316NT$0.4931316

-0.58%

up

up

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NT$9.811464
NT$9.811464NT$9.811464

+0.26%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.0490608
NT$9.0490608NT$9.0490608

-0.82%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.396901
NT$2.396901NT$2.396901

+294.47%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

NT$0.0275028
NT$0.0275028NT$0.0275028

+43.33%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

NT$0.0716352
NT$0.0716352NT$0.0716352

+23.07%

Talus

Talus

US

NT$0.5001672
NT$0.5001672NT$0.5001672

+10.84%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

NT$0.6057012
NT$0.6057012NT$0.6057012

+5.22%

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加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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