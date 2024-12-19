Wecan 圖標

Wecan 價格 (WECAN)

USD

Wecan (WECAN) 實時價格圖表

$0.00136643
$0.00136643$0.00136643
-3.80%(1D)

今天 Wecan (WECAN) 的價格

今天 Wecan (WECAN) 的實時價格爲 0.00136643 USD。目前其市值爲 $ 2.35M USD。WECAN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wecan 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.72K USD
- Wecan 當天價格變化爲 -3.83%
- 其循環供應量爲 1.72B USD

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Wecan (WECAN) 價格表現 USD

今天內，Wecan 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Wecan 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0003770483
在過去60天內，Wecan 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0007177292
在過去90天內，Wecan 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.000119290887706412

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-3.83%
30天$ -0.0003770483-27.59%
60天$ -0.0007177292-52.52%
90天$ +0.000119290887706412+9.57%

Wecan (WECAN) 價格分析

Wecan 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00132905
$ 0.00132905$ 0.00132905

$ 0.00144411
$ 0.00144411$ 0.00144411

$ 0.01387676
$ 0.01387676$ 0.01387676

+0.04%

-3.83%

-12.15%

Wecan (WECAN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 2.35M
$ 2.35M$ 2.35M

$ 4.72K
$ 4.72K$ 4.72K

1.72B
1.72B 1.72B

什麼是Wecan (WECAN)

We tokenize data on a blockchain for auditability, time-stamping, rewards and secure sharing.

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Wecan (WECAN) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Wecan (WECAN) 的其他問題

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WECAN 兌換爲當地貨幣

1 WECAN 兌換 AUD
A$0.0021726237
1 WECAN 兌換 GBP
0.0010794797
1 WECAN 兌換 EUR
0.0013117728
1 WECAN 兌換 USD
$0.00136643
1 WECAN 兌換 MYR
RM0.006148935
1 WECAN 兌換 TRY
0.0479343644
1 WECAN 兌換 JPY
¥0.2147071459
1 WECAN 兌換 RUB
0.14074229
1 WECAN 兌換 INR
0.1162695287
1 WECAN 兌換 IDR
Rp22.4004882192
1 WECAN 兌換 PHP
0.0806740272
1 WECAN 兌換 EGP
￡E.0.0695376227
1 WECAN 兌換 BRL
R$0.0084308731
1 WECAN 兌換 CAD
C$0.0019539949
1 WECAN 兌換 BDT
0.1633020493
1 WECAN 兌換 NGN
2.1152063114
1 WECAN 兌換 UAH
0.0573627314
1 WECAN 兌換 VES
Bs0.0683215
1 WECAN 兌換 PKR
Rs0.3802911333
1 WECAN 兌換 KZT
0.7168974995
1 WECAN 兌換 THB
฿0.0471554993
1 WECAN 兌換 TWD
NT$0.0445866109
1 WECAN 兌換 CHF
Fr0.0012161227
1 WECAN 兌換 HKD
HK$0.0106171611
1 WECAN 兌換 MAD
.د.م0.0137052929