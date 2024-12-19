VLaunch 圖標

VLaunch 價格 (VPAD)

USD

VLaunch (VPAD) 實時價格圖表

$0.02286555
$0.02286555$0.02286555
-15.00%(1D)

今天 VLaunch (VPAD) 的價格

今天 VLaunch (VPAD) 的實時價格爲 0.02286555 USD。目前其市值爲 $ 10.20M USD。VPAD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
VLaunch 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 368.87K USD
- VLaunch 當天價格變化爲 -15.06%
- 其循環供應量爲 451.52M USD

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VLaunch (VPAD) 價格表現 USD

今天內，VLaunch 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0040561803359811
在過去30天內，VLaunch 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0142057305
在過去60天內，VLaunch 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0490304090
在過去90天內，VLaunch 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.011899594248141555

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0040561803359811-15.06%
30天$ +0.0142057305+62.13%
60天$ +0.0490304090+214.43%
90天$ +0.011899594248141555+108.51%

VLaunch (VPAD) 價格分析

VLaunch 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.02218027
$ 0.02218027$ 0.02218027

$ 0.02929019
$ 0.02929019$ 0.02929019

$ 0.068909
$ 0.068909$ 0.068909

+0.73%

-15.06%

+75.99%

VLaunch (VPAD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 10.20M
$ 10.20M$ 10.20M

$ 368.87K
$ 368.87K$ 368.87K

451.52M
451.52M 451.52M

什麼是VLaunch (VPAD)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

VLaunch (VPAD) 資源

官網

大家還在問：關於 VLaunch (VPAD) 的其他問題

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VPAD 兌換爲當地貨幣

1 VPAD 兌換 AUD
A$0.0363562245
1 VPAD 兌換 GBP
0.0180637845
1 VPAD 兌換 EUR
0.021950928
1 VPAD 兌換 USD
$0.02286555
1 VPAD 兌換 MYR
RM0.102894975
1 VPAD 兌換 TRY
0.802123494
1 VPAD 兌換 JPY
¥3.5928638715
1 VPAD 兌換 RUB
2.35515165
1 VPAD 兌換 INR
1.945858305
1 VPAD 兌換 IDR
Rp374.845021992
1 VPAD 兌換 PHP
1.350439383
1 VPAD 兌換 EGP
￡E.1.163856495
1 VPAD 兌換 BRL
R$0.1410804435
1 VPAD 兌換 CAD
C$0.0326977365
1 VPAD 兌換 BDT
2.7326618805
1 VPAD 兌換 NGN
35.5053973845
1 VPAD 兌換 UAH
0.959895789
1 VPAD 兌換 VES
Bs1.1432775
1 VPAD 兌換 PKR
Rs6.3637112205
1 VPAD 兌換 KZT
11.9964108075
1 VPAD 兌換 THB
฿0.7895474415
1 VPAD 兌換 TWD
NT$0.7461028965
1 VPAD 兌換 CHF
Fr0.0203503395
1 VPAD 兌換 HKD
HK$0.1776653235
1 VPAD 兌換 MAD
.د.م0.2293414665