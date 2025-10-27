VIVA（VIVA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00515773 24H最低價 $ 0.00603847 24H最高價 歷史最高 $ 0.01138801 最低價 $ 0.00199132 漲跌幅（1H） -2.15% 漲跌幅（1D） +10.73% 漲跌幅（7D） +8.17%

VIVA（VIVA）目前實時價格為 $0.00571134。過去 24 小時內，VIVA 的交易價格在 $ 0.00515773 至 $ 0.00603847 之間波動，市場活躍度顯著。VIVA 的歷史最高價為 $ 0.01138801，歷史最低價為 $ 0.00199132。

從短期表現來看，VIVA 在過去 1 小時內的價格變動為 -2.15%，過去 24 小時內變動為 +10.73%，過去 7 天內累計變動為 +8.17%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

VIVA（VIVA）市場資訊

市值 $ 5.73M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 5.73M 流通量 1000.00M 總供應量 999,996,105.8532119

VIVA 的目前市值為 $ 5.73M, 它過去 24 小時的交易量為 --。VIVA 的流通量為 1000.00M，總供應量是 999996105.8532119，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.73M。