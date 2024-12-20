UTU Coin 圖標

UTU Coin 價格 (UTU)

USD

UTU Coin (UTU) 實時價格圖表

$0.00400616
$0.00400616$0.00400616
+386.00%(1D)

今天 UTU Coin (UTU) 的價格

今天 UTU Coin (UTU) 的實時價格爲 0.00400616 USD。目前其市值爲 $ 1.18M USD。UTU 兌換 USD 的價格爲實時更新。
UTU Coin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.02 USD
- UTU Coin 當天價格變化爲 +386.08%
- 其循環供應量爲 293.92M USD

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UTU Coin (UTU) 價格表現 USD

今天內，UTU Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00318199
在過去30天內，UTU Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0222400678
在過去60天內，UTU Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0110242604
在過去90天內，UTU Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0032949029194337641

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00318199+386.08%
30天$ +0.0222400678+555.15%
60天$ +0.0110242604+275.18%
90天$ +0.0032949029194337641+463.25%

UTU Coin (UTU) 價格分析

UTU Coin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0
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$ 0.00400358
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$ 0.221291
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+0.62%

+386.08%

-7.91%

UTU Coin (UTU) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.18M
$ 1.18M$ 1.18M

$ 4.02
$ 4.02$ 4.02

293.92M
293.92M 293.92M

什麼是UTU Coin (UTU)

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大家還在問：關於 UTU Coin (UTU) 的其他問題

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UTU 兌換爲當地貨幣

1 UTU 兌換 AUD
A$0.0063697944
1 UTU 兌換 GBP
0.0031648664
1 UTU 兌換 EUR
0.0038459136
1 UTU 兌換 USD
$0.00400616
1 UTU 兌換 MYR
RM0.01802772
1 UTU 兌換 TRY
0.1405761544
1 UTU 兌換 JPY
¥0.6318515552
1 UTU 兌換 RUB
0.4145974984
1 UTU 兌換 INR
0.3410844624
1 UTU 兌換 IDR
Rp65.6747435904
1 UTU 兌換 PHP
0.2366839328
1 UTU 兌換 EGP
￡E.0.2039536056
1 UTU 兌換 BRL
R$0.0245577608
1 UTU 兌換 CAD
C$0.0057288088
1 UTU 兌換 BDT
0.4787761816
1 UTU 兌換 NGN
6.2207251864
1 UTU 兌換 UAH
0.1681785968
1 UTU 兌換 VES
Bs0.200308
1 UTU 兌換 PKR
Rs1.1149543896
1 UTU 兌換 KZT
2.101831844
1 UTU 兌換 THB
฿0.1384929512
1 UTU 兌換 TWD
NT$0.1307610624
1 UTU 兌換 CHF
Fr0.0035654824
1 UTU 兌換 HKD
HK$0.0311278632
1 UTU 兌換 MAD
.د.م0.0401817848