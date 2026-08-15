USTBL 今日價格

USTBL (USTBL) 今日實時價格為 $ 1.063，過去 24 小時內變化了 0.34%。目前 USTBL 兌 USD 的匯率為 $ 1.063 每 USTBL。

USTBL 目前市值在 $ 32,134,919 排名第 #-，流通供應量為 30.22M USTBL。過去 24 小時內，USTBL 的交易價格在 $ 1.059（低點）和 $ 1.065（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.065，而歷史最低價為 $ 0.04220509。

短期表現方面，USTBL 在過去一小時內波動了 +0.03%，過去7 天內波動了 +0.06%。過去一天，總交易量達到 $ 7.26K。

USTBL（USTBL）市場資訊

市值 $ 32.13M$ 32.13M $ 32.13M 成交量（24H） $ 7.26K$ 7.26K $ 7.26K 完全稀釋市值 $ 32.13M$ 32.13M $ 32.13M 流通量 30.22M 30.22M 30.22M 總供應量 30,224,654.133288 30,224,654.133288 30,224,654.133288

USTBL 的目前市值為 $ 32.13M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 7.26K。USTBL 的流通量為 30.22M，總供應量是 30224654.133288，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 32.13M。