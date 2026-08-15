USD1DOGE 今日價格

USD1DOGE (USD1DOGE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.19%。目前 USD1DOGE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 USD1DOGE。

USD1DOGE 目前市值在 $ 15,331.21 排名第 #-，流通供應量為 1.00B USD1DOGE。過去 24 小時內，USD1DOGE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00117679，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，USD1DOGE 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -8.38%。過去一天，總交易量達到 --。

USD1DOGE（USD1DOGE）市場資訊

市值 $ 15.33K$ 15.33K $ 15.33K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 15.33K$ 15.33K $ 15.33K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

USD1DOGE 的目前市值為 $ 15.33K, 它過去 24 小時的交易量為 --。USD1DOGE 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 15.33K。