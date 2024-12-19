Unisocks 價格 (SOCKS)
今天 Unisocks (SOCKS) 的實時價格爲 21,931 USD。目前其市值爲 $ 6.56M USD。SOCKS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Unisocks 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 565.45 USD
- Unisocks 當天價格變化爲 +484.50%
- 其循環供應量爲 298.99 USD
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今天內，Unisocks 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +18,178.63。
在過去30天內，Unisocks 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +91.9237865000。
在過去60天內，Unisocks 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +12,730.6976797000。
在過去90天內，Unisocks 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +6,658.09745720993。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +18,178.63
|+484.50%
|30天
|$ +91.9237865000
|+0.42%
|60天
|$ +12,730.6976797000
|+58.05%
|90天
|$ +6,658.09745720993
|+43.59%
Unisocks 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.10%
+484.50%
-10.67%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
$SOCKS is a token that entitles you to 1 real pair of limited edition socks, shipped anywhere in the world. You can sell the token back at any time. To get a real pair, redeem a $SOCKS token. $SOCKS tokens are listed starting at $12 USD. Each buy/sell will move the price. The increase or decrease follows a bonding curve. $SOCKS will eventually find an equillibrium based on market demand. Buying or selling socks uses the uniswap protocol and accepts any token input as a payment method. The pool of SOCKS is a uniswap pool where 500 SOCKS tokens were deposited along with the starting value of ETH.
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|1 SOCKS 兌換 AUD
A$34,870.29
|1 SOCKS 兌換 GBP
￡17,325.49
|1 SOCKS 兌換 EUR
€21,053.76
|1 SOCKS 兌換 USD
$21,931
|1 SOCKS 兌換 MYR
RM98,689.5
|1 SOCKS 兌換 TRY
₺769,339.48
|1 SOCKS 兌換 JPY
¥3,446,456.65
|1 SOCKS 兌換 RUB
₽2,263,279.2
|1 SOCKS 兌換 INR
₹1,866,547.41
|1 SOCKS 兌換 IDR
Rp359,524,532.64
|1 SOCKS 兌換 PHP
₱1,295,244.86
|1 SOCKS 兌換 EGP
￡E.1,116,507.21
|1 SOCKS 兌換 BRL
R$135,533.58
|1 SOCKS 兌換 CAD
C$31,361.33
|1 SOCKS 兌換 BDT
৳2,620,973.81
|1 SOCKS 兌換 NGN
₦34,054,237.49
|1 SOCKS 兌換 UAH
₴920,663.38
|1 SOCKS 兌換 VES
Bs1,096,550
|1 SOCKS 兌換 PKR
Rs6,103,616.61
|1 SOCKS 兌換 KZT
₸11,506,099.15
|1 SOCKS 兌換 THB
฿757,716.05
|1 SOCKS 兌換 TWD
NT$715,608.53
|1 SOCKS 兌換 CHF
Fr19,518.59
|1 SOCKS 兌換 HKD
HK$170,403.87
|1 SOCKS 兌換 MAD
.د.م219,967.93