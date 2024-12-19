Unisocks 圖標

Unisocks 價格 (SOCKS)

USD

Unisocks (SOCKS) 實時價格圖表

$21,931
$21,931$21,931
+484.40%(1D)

今天 Unisocks (SOCKS) 的價格

今天 Unisocks (SOCKS) 的實時價格爲 21,931 USD。目前其市值爲 $ 6.56M USD。SOCKS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Unisocks 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 565.45 USD
- Unisocks 當天價格變化爲 +484.50%
- 其循環供應量爲 298.99 USD

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Unisocks (SOCKS) 價格表現 USD

今天內，Unisocks 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +18,178.63
在過去30天內，Unisocks 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +91.9237865000
在過去60天內，Unisocks 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +12,730.6976797000
在過去90天內，Unisocks 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +6,658.09745720993

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +18,178.63+484.50%
30天$ +91.9237865000+0.42%
60天$ +12,730.6976797000+58.05%
90天$ +6,658.09745720993+43.59%

Unisocks (SOCKS) 價格分析

Unisocks 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 3,629.65
$ 3,629.65$ 3,629.65

$ 22,545
$ 22,545$ 22,545

$ 198,759
$ 198,759$ 198,759

-0.10%

+484.50%

-10.67%

Unisocks (SOCKS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 6.56M
$ 6.56M$ 6.56M

$ 565.45
$ 565.45$ 565.45

298.99
298.99 298.99

什麼是Unisocks (SOCKS)

$SOCKS is a token that entitles you to 1 real pair of limited edition socks, shipped anywhere in the world. You can sell the token back at any time. To get a real pair, redeem a $SOCKS token. $SOCKS tokens are listed starting at $12 USD. Each buy/sell will move the price. The increase or decrease follows a bonding curve. $SOCKS will eventually find an equillibrium based on market demand. Buying or selling socks uses the uniswap protocol and accepts any token input as a payment method. The pool of SOCKS is a uniswap pool where 500 SOCKS tokens were deposited along with the starting value of ETH.

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Unisocks (SOCKS) 資源

官網

大家還在問：關於 Unisocks (SOCKS) 的其他問題

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SOCKS 兌換爲當地貨幣

1 SOCKS 兌換 AUD
A$34,870.29
1 SOCKS 兌換 GBP
17,325.49
1 SOCKS 兌換 EUR
21,053.76
1 SOCKS 兌換 USD
$21,931
1 SOCKS 兌換 MYR
RM98,689.5
1 SOCKS 兌換 TRY
769,339.48
1 SOCKS 兌換 JPY
¥3,446,456.65
1 SOCKS 兌換 RUB
2,263,279.2
1 SOCKS 兌換 INR
1,866,547.41
1 SOCKS 兌換 IDR
Rp359,524,532.64
1 SOCKS 兌換 PHP
1,295,244.86
1 SOCKS 兌換 EGP
￡E.1,116,507.21
1 SOCKS 兌換 BRL
R$135,533.58
1 SOCKS 兌換 CAD
C$31,361.33
1 SOCKS 兌換 BDT
2,620,973.81
1 SOCKS 兌換 NGN
34,054,237.49
1 SOCKS 兌換 UAH
920,663.38
1 SOCKS 兌換 VES
Bs1,096,550
1 SOCKS 兌換 PKR
Rs6,103,616.61
1 SOCKS 兌換 KZT
11,506,099.15
1 SOCKS 兌換 THB
฿757,716.05
1 SOCKS 兌換 TWD
NT$715,608.53
1 SOCKS 兌換 CHF
Fr19,518.59
1 SOCKS 兌換 HKD
HK$170,403.87
1 SOCKS 兌換 MAD
.د.م219,967.93