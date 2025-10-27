Umi（UMI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.065007$ 0.065007 $ 0.065007 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -0.16% 漲跌幅（7D） +1.71% 漲跌幅（7D） +1.71%

Umi（UMI）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，UMI 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。UMI 的歷史最高價為 $ 0.065007，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，UMI 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 -0.16%，過去 7 天內累計變動為 +1.71%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Umi（UMI）市場資訊

市值 $ 14.34K$ 14.34K $ 14.34K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 25.01K$ 25.01K $ 25.01K 流通量 57.32M 57.32M 57.32M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Umi 的目前市值為 $ 14.34K, 它過去 24 小時的交易量為 --。UMI 的流通量為 57.32M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 25.01K。