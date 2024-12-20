TAOSHI 圖標

TAOSHI 價格 (TAOSHI)

USD

TAOSHI (TAOSHI) 實時價格圖表

$0.01805131
$0.01805131$0.01805131
-10.60%(1D)

今天 TAOSHI (TAOSHI) 的價格

今天 TAOSHI (TAOSHI) 的實時價格爲 0.01810156 USD。目前其市值爲 $ 377.46K USD。TAOSHI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
TAOSHI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 21.34K USD
- TAOSHI 當天價格變化爲 -10.23%
- 其循環供應量爲 20.85M USD

在獲取 MEXC 上從 TAOSHI兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 TAOSHI 價格信息的首選平臺。

TAOSHI (TAOSHI) 價格表現 USD

今天內，TAOSHI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00206433745557112
在過去30天內，TAOSHI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0021761423
在過去60天內，TAOSHI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0077348074
在過去90天內，TAOSHI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00112734421266898

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00206433745557112-10.23%
30天$ -0.0021761423-12.02%
60天$ -0.0077348074-42.73%
90天$ -0.00112734421266898-5.86%

TAOSHI (TAOSHI) 價格分析

TAOSHI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01393142
$ 0.01393142$ 0.01393142

$ 0.02038249
$ 0.02038249$ 0.02038249

$ 0.233055
$ 0.233055$ 0.233055

+0.89%

-10.23%

-26.63%

TAOSHI (TAOSHI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 377.46K
$ 377.46K$ 377.46K

$ 21.34K
$ 21.34K$ 21.34K

20.85M
20.85M 20.85M

什麼是TAOSHI (TAOSHI)

The unification of Satoshi Nakamotos and Bittensor‘s dream of decentralization on Solana.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

TAOSHI (TAOSHI) 資源

官網

大家還在問：關於 TAOSHI (TAOSHI) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

TAOSHI 兌換爲當地貨幣

1 TAOSHI 兌換 AUD
A$0.0287814804
1 TAOSHI 兌換 GBP
0.0143002324
1 TAOSHI 兌換 EUR
0.0173774976
1 TAOSHI 兌換 USD
$0.01810156
1 TAOSHI 兌換 MYR
RM0.08145702
1 TAOSHI 兌換 TRY
0.6351837404
1 TAOSHI 兌換 JPY
¥2.8540729652
1 TAOSHI 兌換 RUB
1.8733304444
1 TAOSHI 兌換 INR
1.5409858028
1 TAOSHI 兌換 IDR
Rp296.7468377664
1 TAOSHI 兌換 PHP
1.0696211804
1 TAOSHI 兌換 EGP
￡E.0.9215504196
1 TAOSHI 兌換 BRL
R$0.1107815472
1 TAOSHI 兌換 CAD
C$0.0258852308
1 TAOSHI 兌換 BDT
2.1633174356
1 TAOSHI 兌換 NGN
28.1079213524
1 TAOSHI 兌換 UAH
0.7599034888
1 TAOSHI 兌換 VES
Bs0.905078
1 TAOSHI 兌換 PKR
Rs5.0378451636
1 TAOSHI 兌換 KZT
9.496983454
1 TAOSHI 兌換 THB
฿0.6255899136
1 TAOSHI 兌換 TWD
NT$0.5906539028
1 TAOSHI 兌換 CHF
Fr0.0161103884
1 TAOSHI 兌換 HKD
HK$0.1406491212
1 TAOSHI 兌換 MAD
.د.م0.1815586468