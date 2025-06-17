StandX DUSD 價格 (DUSD)
今天 StandX DUSD (DUSD) 的實時價格爲 0.999621 USD。目前其市值爲 $ 31.51M USD。DUSD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
StandX DUSD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- StandX DUSD 當天價格變化爲 -0.02%
- 其循環供應量爲 31.52M USD
在獲取 MEXC 上從 DUSD兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 DUSD 價格信息的首選平台。
今天內，StandX DUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002353537498486。
在過去30天內，StandX DUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，StandX DUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，StandX DUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0002353537498486
|-0.02%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
StandX DUSD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.00%
-0.02%
-0.03%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
StandX is a Perps DEX that enables users to trade with yield-earning margins. DUSD is StandX’s first product - a yield-bearing stablecoin. Through DUSD, StandX allows users to generate returns on their margin balances. DUSD is a yield-bearing stablecoin designed to deliver competitive returns. It is a fully collateralized, yield-bearing stablecoin that auto-distributes real yield to holders—no staking needed—offering secure, effortless returns with seamless DeFi integration.
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
了解 StandX DUSD（DUSD）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 DUSD 代幣的完整經濟學！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 DUSD 兌換 VND
₫26,305.026615
|1 DUSD 兌換 AUD
A$1.52942013
|1 DUSD 兌換 GBP
￡0.72972333
|1 DUSD 兌換 EUR
€0.85967406
|1 DUSD 兌換 USD
$0.999621
|1 DUSD 兌換 MYR
RM4.23839304
|1 DUSD 兌換 TRY
₺39.36507498
|1 DUSD 兌換 JPY
¥144.8450829
|1 DUSD 兌換 RUB
₽78.66017649
|1 DUSD 兌換 INR
₹86.28728472
|1 DUSD 兌換 IDR
Rp16,387.22688624
|1 DUSD 兌換 KRW
₩1,369.34082306
|1 DUSD 兌換 PHP
₱56.78846901
|1 DUSD 兌換 EGP
￡E.50.09100831
|1 DUSD 兌換 BRL
R$5.46792687
|1 DUSD 兌換 CAD
C$1.34948835
|1 DUSD 兌換 BDT
৳122.19367104
|1 DUSD 兌換 NGN
₦1,545.00422139
|1 DUSD 兌換 UAH
₴41.51426013
|1 DUSD 兌換 VES
Bs101.961342
|1 DUSD 兌換 PKR
Rs283.0926672
|1 DUSD 兌換 KZT
₸512.35574355
|1 DUSD 兌換 THB
฿32.54765976
|1 DUSD 兌換 TWD
NT$29.51880813
|1 DUSD 兌換 AED
د.إ3.66860907
|1 DUSD 兌換 CHF
Fr0.80969301
|1 DUSD 兌換 HKD
HK$7.83702864
|1 DUSD 兌換 MAD
.د.م9.0965511
|1 DUSD 兌換 MXN
$18.92282553