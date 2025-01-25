Sovryn Dollar 圖標

Sovryn Dollar 價格 (DLLR)

USD

Sovryn Dollar (DLLR) 實時價格圖表

$0.995387
$0.995387$0.995387
-0.80%(1D)

今天 Sovryn Dollar (DLLR) 的價格

今天 Sovryn Dollar (DLLR) 的實時價格爲 0.995387 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。DLLR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Sovryn Dollar 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 12.63K USD
- Sovryn Dollar 當天價格變化爲 -0.81%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Sovryn Dollar (DLLR) 價格表現 USD

今天內，Sovryn Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0082009138765146
在過去30天內，Sovryn Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0140364497
在過去60天內，Sovryn Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0053099914
在過去90天內，Sovryn Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0181679713836234

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0082009138765146-0.81%
30天$ +0.0140364497+1.41%
60天$ +0.0053099914+0.53%
90天$ +0.0181679713836234+1.86%

Sovryn Dollar (DLLR) 價格分析

Sovryn Dollar 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.990239
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$ 1.004
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$ 1.054
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+0.04%

-0.81%

+0.13%

Sovryn Dollar (DLLR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 12.63K
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0.00
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什麼是Sovryn Dollar (DLLR)

Bitcoin-backed dollar-pegged stablecoin, forked from Liquity, with RBTC (rootstock bitcoin peg) as the collateral. Currently overcollateralized 300% by bitcoin. Has been on mainnet for over a year.

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Sovryn Dollar (DLLR) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Sovryn Dollar (DLLR) 的其他問題

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DLLR 兌換爲當地貨幣

1 DLLR 兌換 AUD
A$1.57271146
1 DLLR 兌換 GBP
0.7963096
1 DLLR 兌換 EUR
0.94561765
1 DLLR 兌換 USD
$0.995387
1 DLLR 兌換 MYR
RM4.34984119
1 DLLR 兌換 TRY
35.47559268
1 DLLR 兌換 JPY
¥155.31023361
1 DLLR 兌換 RUB
97.25926377
1 DLLR 兌換 INR
85.78245166
1 DLLR 兌換 IDR
Rp16,054.62678461
1 DLLR 兌換 PHP
57.98129275
1 DLLR 兌換 EGP
￡E.50.01819675
1 DLLR 兌換 BRL
R$5.88273717
1 DLLR 兌換 CAD
C$1.42340341
1 DLLR 兌換 BDT
121.42726013
1 DLLR 兌換 NGN
1,550.44465281
1 DLLR 兌換 UAH
41.72662304
1 DLLR 兌換 VES
Bs55.741672
1 DLLR 兌換 PKR
Rs277.18541789
1 DLLR 兌換 KZT
515.73986631
1 DLLR 兌換 THB
฿33.39523385
1 DLLR 兌換 TWD
NT$32.58897038
1 DLLR 兌換 CHF
Fr0.8958483
1 DLLR 兌換 HKD
HK$7.74411086
1 DLLR 兌換 MAD
.د.م9.92400839